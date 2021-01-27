В Подмосковье рассказали о числе коек для пациентов с коронавирусом

В Подмосковье началось поэтапное сворачивание коек для людей с СОVID-19 из-за улучшения эпидемической ситуации в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряжённую сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем 2020 году», — сказал губернатор области Андрей Воробьёв.

До 8 февраля планируют провести дезинфекцию в отделениях, а к началу марта всех пациентов с коронавирусом будут принимать только несколько опорных стационаров — на севере, юге, западе и востоке Подмосковья. Там останется 11,8 тыс. коек.

Как ранее писали «Невские новости», власти Ленинградской области заявили о планах свернуть 500 коронавирусных коек.