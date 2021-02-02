Прокуратура Тюмени требует временно закрыть два реабилитационных центра и хостел

Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд иски о запрете деятельности трёх объектов по оказанию услуг с круглосуточным проживанием граждан до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Речь идёт о следующих организациях: АНО «Реабилитационный центр социально-психологической помощи зависимым «Счастливая семья», общественная благотворительная организация «Путь Преодоления Урал» и хостел, принадлежащий ООО «Мун Косметикс».

«Прокуратура Калининского округа Тюмени с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области провела проверку трёх объектов по оказанию услуг с круглосуточным проживанием граждан. Во всех трёх объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений — отсутствие автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», прокуратура Удмуртии организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в спецучреждениях.