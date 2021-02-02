«Яндекс» сообщил о покупке части активов компании «Везёт»
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение «Яндекса».
Отмечается, что часть суммы будет выплачена по итогам интеграции, которая будет завершена во II квартале.
В компании объяснили, что новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.
В конце сентября 2020 года сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка».
16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.