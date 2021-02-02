«Яндекс» сообщил о покупке части активов компании «Везёт»

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Группа компаний «Яндекс.Такси» приобретает кол-центры, а также бизнес по заказу грузоперевозок «Везёт». По данным «Яндекса», сумма сделки составила $178 млн.
«Яндекс» сообщил о покупке части активов компании «Везёт»
  • © ALEXEY BYCHKOV
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение «Яндекса».

Отмечается, что часть суммы будет выплачена по итогам интеграции, которая будет завершена во II квартале.

В компании объяснили, что новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.

В конце сентября 2020 года сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка».

16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

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