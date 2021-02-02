Сургутская больница сокращает коечный фонд для пациентов с COVID-19
- Reuters
Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СОКБ.
«Сейчас пациентов с коронавирусом к нам поступает не больше десяти в день, поэтому освобождается терапевтический корпус. Туда вернутся отделения для оказания специализированной стационарной помощи», — пояснили в пресс-службе.
В больнице добавили, что на сегодняшний день коечный фонд для больных коронавирусом составляет 250 мест, занято 191 из них.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.