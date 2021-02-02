Сургутская больница сокращает коечный фонд для пациентов с COVID-19

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В Сургутской окружной клинической больнице (СОКБ) сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией на фоне стабилизации ситуации с пандемией.
Сургутская больница сокращает коечный фонд для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СОКБ.

«Сейчас пациентов с коронавирусом к нам поступает не больше десяти в день, поэтому освобождается терапевтический корпус. Туда вернутся отделения для оказания специализированной стационарной помощи», — пояснили в пресс-службе.

В больнице добавили, что на сегодняшний день коечный фонд для больных коронавирусом составляет 250 мест, занято 191 из них.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

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