Сургутская больница сокращает коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Сургутской окружной клинической больнице (СОКБ) сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией на фоне стабилизации ситуации с пандемией.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СОКБ.

«Сейчас пациентов с коронавирусом к нам поступает не больше десяти в день, поэтому освобождается терапевтический корпус. Туда вернутся отделения для оказания специализированной стационарной помощи», — пояснили в пресс-службе.

В больнице добавили, что на сегодняшний день коечный фонд для больных коронавирусом составляет 250 мест, занято 191 из них.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.