Лавров рассказал, когда начнётся выход России из ДОН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс выхода российской стороны из Договора по открытому небу (ДОН) начнётся лишь с момента внесения Москвой соответствующего уведомления депозитариям договора.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи с шведской коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

По его словам, на данный момент не совсем верно говорить о начале процесса выхода России из ДОН.

«Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», — цитирует ТАСС Лаврова.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.