Лавров рассказал, когда начнётся выход России из ДОН
- РИА Новости
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи с шведской коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
По его словам, на данный момент не совсем верно говорить о начале процесса выхода России из ДОН.
«Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», — цитирует ТАСС Лаврова.
15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.