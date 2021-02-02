Лавров рассказал, когда начнётся выход России из ДОН

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс выхода российской стороны из Договора по открытому небу (ДОН) начнётся лишь с момента внесения Москвой соответствующего уведомления депозитариям договора.
Лавров рассказал, когда начнётся выход России из ДОН
  • РИА Новости

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи с шведской коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

По его словам, на данный момент не совсем верно говорить о начале процесса выхода России из ДОН.

«Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора», — цитирует ТАСС Лаврова.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить