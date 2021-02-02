Песков заявил, что Путин не следит за процессом над Алексеем Навальным
Президент России Владимир Путин не следит за ходом процесса над Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что представитель УФСИН попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
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