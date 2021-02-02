Интернет-омбудсмен оценил возможность отключения России от интернета

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил возможность отключения России от интернета.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что теоретически такая возможность есть, но никто не проверял её на практике.

Как отметил Мариничев, в рамках действующего законодательства все операторы связи должны ставить оборудование, с помощью которого Роскомнадзор может взять управление в ручном режиме и контролировать проходящий трафик.

«Не то чтобы отключить, но сделать неработоспособной внешнюю сеть — это вполне допустимая ситуация», — сказал омбудсмен.

По его словам, в таком случае попасть во внешнюю часть сети, скорее всего, будет невозможно даже с помощью сервисов VPN.

Мариничев также заявил, что остаётся открытым вопрос нормального функционирования Рунета, поскольку в настоящее время сервисы сильно завязаны на внешние ресурсы.

«У нас интернет построен таким образом, что есть огромное количество операторов, которые имеют трансграничные переходы, поэтому всё равно ручеёк останется, он всё равно будет откликаться, как-то функционировать», — полагает Мариничев.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит признаков того, что страну действительно хотят отключить от глобальной сети.