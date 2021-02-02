Началось заседание по делу Алексея Навального
- РИА Новости
Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.
Как сообщал корреспондент RT, участников процесса запустили в зал. Первыми прошли родственники.
В Мосгорсуде журналистов рассаживают согласно правилам безопасности во время пандемии — не более двух человек на одну лавочку.
Юлия Навальная сидит в первом ряду.
RT ведёт текстовую трансляцию из зала суда.