Началось заседание по делу Алексея Навального

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В Мосгорсуде началось заседание по вопросу об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток». В 2014 году его приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет, который затем из-за нарушений продлили ещё на год — до 29 декабря 2020 года.
Началось заседание по делу Алексея Навального
  • РИА Новости

Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Как сообщал корреспондент RT, участников процесса запустили в зал. Первыми прошли родственники.

В Мосгорсуде журналистов рассаживают согласно правилам безопасности во время пандемии — не более двух человек на одну лавочку.

Юлия Навальная сидит в первом ряду.

RT ведёт текстовую трансляцию из зала суда.

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