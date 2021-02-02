Началось заседание по делу Алексея Навального

В Мосгорсуде началось заседание по вопросу об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток». В 2014 году его приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет, который затем из-за нарушений продлили ещё на год — до 29 декабря 2020 года.

Представление о замене условного наказания вынесла ФСИН и поддержала Генпрокуратура в связи с неоднократным нарушением обвиняемым обязанности о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Как сообщал корреспондент RT, участников процесса запустили в зал. Первыми прошли родственники.

В Мосгорсуде журналистов рассаживают согласно правилам безопасности во время пандемии — не более двух человек на одну лавочку.

Юлия Навальная сидит в первом ряду.

RT ведёт текстовую трансляцию из зала суда.