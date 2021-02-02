Уголовное дело возбуждено после смерти экс-главы Минсельхоза Назарчука

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Уголовное дело возбуждено после смерти экс-главы Минсельхоза Назарчука
  • ©Алтайское краевое Законодательное Собрание

Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 1 февраля родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в его доме в посёлке Солнечном Первомайского района.

Предварительная причина — отравление угарным газом.

Ранее стало известно о кончине бывшего главы Минсельхоза, экс-председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука на 82-м году жизни.

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