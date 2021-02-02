Уголовное дело возбуждено после смерти экс-главы Минсельхоза Назарчука

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

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