Умер экс-глава Минсельхоза Александр Назарчук

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председатель Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук скончался в возрасте 81 года.

«1 февраля ушёл из жизни... почётный гражданин Алтайского края Александр Григорьевич Назарчук. А.Г. Назарчук скончался на 82-м году жизни», — говорится в сообщении на сайте АКЗС.

Назарчук был назначен на должность главы Минсельхоза в октябре 1994 года. Уточняется, что во время работы он «активно отстаивал необходимость поддержки аграрного производства, защиты интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей».

В декабре 2020 года в возрасте 74 лет умер бывший мэр города Чебоксары в Чувашии Анатолий Игумнов.