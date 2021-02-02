В Совфеде прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике кандидат медицинских наук Сергей Леонов дал прогноз дальнейшего развития ситуации с COVID-19 в России.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
  • Reuters

В интервью радио Sputnik он прокомментировал динамику снижения уровня заболеваемости в стране.

«Есть надежда на то, что мы скоро инфекцию победим с помощью вакцинации и жизнь наладится в нашей стане, будем двигаться вперёд», — считает специалист.

Нижняя точка заболеваемости может быть достигнута в мае, предположил он, ссылаясь на опыт прошлого года.

«Уже точно можно сказать, что вторую волну мы полностью прошли, и от того, насколько активно будет идти вакцинация населения, будет зависеть, поднимется ли третья волна эпидемии. Если число вакцинированных будет достаточно высоким, можно ожидать, что третьей волны не предвидится. Фактически те действия, какие предпринимает государство в плане вакцинации, направлены на предотвращение третьей волны COVID-19», — считает Сергей Леонов.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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