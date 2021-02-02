В Москве ограничили движение по ряду улиц

Движение транспорта ограничили на нескольких улицах в Москве по требованию полиции, сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как передаёт ТАСС, ограничено движение по ул. 3-я Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917), ул. 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова),.

Также движение ограничено по Проектируемому проезду 917 от ул. 1-я Бухвостова до ул. Богородский вал.

Жителям рекомендовали быть внимательными при поездках в этот район и планировать маршрут заранее.

Ранее в ГИБДД планировали перекрыть движение по нескольким улицам вокруг здания Мосгорсуда, где будет рассматриваться вопрос о замене условного срока Алексею Навальному.

Прежде рассмотрение данного вопроса планировалось в Симоновском суде столицы.

1 февраля Генеральная прокуратура России заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений.