СК проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту смерти на 82-м году жизни бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России Александра Назарчука. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
СК проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза
  • РИА Новости

По данным «Российской газеты», причиной смерти могла стать утечка газа.

«Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом», — сказала помощник руководителя краевого управления СК Елена Коновалова.

По её словам, точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно о смерти бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председателя Алтайского краевого заксобрания и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука в возрасте 81 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить