СК проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза

Следователи проводят проверку по факту смерти на 82-м году жизни бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России Александра Назарчука. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

РИА Новости

По данным «Российской газеты», причиной смерти могла стать утечка газа. «Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом», — сказала помощник руководителя краевого управления СК Елена Коновалова. По её словам, точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза. Ранее стало известно о смерти бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председателя Алтайского краевого заксобрания и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука в возрасте 81 года.