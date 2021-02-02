СК проводит проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза
- РИА Новости
По данным «Российской газеты», причиной смерти могла стать утечка газа.
«Что стало причиной гибели Александра Назарчука, пока говорить рано. Следователи, работающие на месте происшествия, не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом», — сказала помощник руководителя краевого управления СК Елена Коновалова.
По её словам, точную причину смерти может установить только судебно-медицинская экспертиза.
Ранее стало известно о смерти бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России, экс-председателя Алтайского краевого заксобрания и Алтайского краевого Совета народных депутатов Александра Назарчука в возрасте 81 года.