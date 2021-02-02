В Краснодарском крае тушат камыш на 900 квадратных метрах
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Поступило сообщение о возгорании камыша в плавневой зоне в районе станицы Ахтанизовской Темрюкского района. По прибытии пожарных подразделений площадь, пройденная огнём, составляла 900 кв. м», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на данный момент площадь активного горения составляет 300 кв. м.
«Местность труднодоступная, подъездные пути отсутствуют», — добавили в МЧС.
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