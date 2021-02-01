В Москве открыли приём заявок на участие в конкурсе «АрхВектор»

В Москве открыли приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «АрхВектор».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.

«Студенты архитектурных колледжей и лицеев, а также воспитанники детских школ искусств и кружков, в которых ведётся образование по направлению архитектурно-художественного творчества, приглашаются к участию во втором всероссийском конкурсе «АрхВектор», — сказал глава ведомства Сергей Лёвкин.

Заявки принимаются до 20 апреля.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратился по видеосвязи к педагогам — наставникам победителей конкурса «Большая перемена».