В Москве открыли приём заявок на участие в конкурсе «АрхВектор»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики.
«Студенты архитектурных колледжей и лицеев, а также воспитанники детских школ искусств и кружков, в которых ведётся образование по направлению архитектурно-художественного творчества, приглашаются к участию во втором всероссийском конкурсе «АрхВектор», — сказал глава ведомства Сергей Лёвкин.
Заявки принимаются до 20 апреля.
Ранее, как сообщали «Дни.ру», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратился по видеосвязи к педагогам — наставникам победителей конкурса «Большая перемена».