В Тульской области раскрыли преступление 14-летней давности

В Тульской области следователи раскрыли преступление 14-летней давности.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

В октябре 2007 года в Плавскую ЦРБ доставили 23-летнюю пациентку с многочисленными повреждениями, от которых она скончалась в реанимации спустя полтора месяца. Уголовное дело завели по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. Подозреваемого не установили.

В январе 2021 года предварительное следствие возобновили. Установлено, что ранее не судимый мужчина избил жену из ревности в своей квартире, после чего выгнал на лестницу многоэтажного дома и оставил там. Жильцы вызвали скорую.

Мужчина дал признательные показания. Расследование продолжается.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы.