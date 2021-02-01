Эксперт дал рекомендации по нагрузке в шестидневную рабочую неделю

Специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров дал рекомендации по нагрузке в шестидневную рабочую неделю.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что независимо от продолжительности рабочей недели нужно чётко планировать свою занятость. Как считает эксперт, на выполнение поставленных задач следует отводить не более 60% времени, остальные 40% — на форс-мажорные ситуации.

«В какой-то день будет 100%-ная занятость, в какой-то день чуть меньше. Это почти закон Парето, он поможет распределить силы и с лёгкостью прожить эту субботу. Её не нужно сильно бояться, так как это предпраздничный день, у многих он будет сокращённый, поэтому я сомневаюсь, что на него выделят сверхважные задачи и совещания», — сказал Лавров.

Как считает эксперт, в компаниях с жёсткими правилами и так знают, что в любой день нужно работать по максимуму, а в более демократичных фирмах руководство будет более лояльно относиться к подчинённым.

По мнению Лаврова, легче всего в длинные будни будет сотрудникам, которые работают дистанционно.

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