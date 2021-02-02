Эксперт оценил стремление россиян устроиться на подработку

Основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров оценил стремление россиян устроиться на подработку.

По его словам, в настоящее время многие люди активно трудятся сразу на двух работах. Захаров отметил, что он не видит в этом ничего зазорного.

«Сотрудников сейчас не надо пугать, они сейчас сидят дома, у них есть возможность найти даже не подработку, а две, три основных работы. Если раньше я сидел в офисе и мог получить нагоняй за то, что работал параллельно, то сейчас тотального контроля нет. Сейчас многие люди, которые недурно делали свою работу, могут работать больше», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, особым плюсом работа в нескольких местах будет для тех, кто достаточно интеллектуально развит.

«Есть история, где люди работают головой. Они не тратят время на дорогу туда-обратно. Они находят вторую работу. От этого они не стали тяжелее работать. Для этого достаточно быть образованным», — пояснил Захаров.

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