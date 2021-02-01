Суд арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на акции в Москве
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«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
В СК России по Москве заявили, что 23 января мужчина в центре столицы во время участия в несанкционированной акции зажёг пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января.