Суд арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на акции в Москве

Пресненский суд отправил под арест до конца марта мужчину, который бросал фаеры в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Игумнова», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

В СК России по Москве заявили, что 23 января мужчина в центре столицы во время участия в несанкционированной акции зажёг пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января.