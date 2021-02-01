Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране в связи со случаями производственного травматизма. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что в 2021 году проблема производственного травматизма остаётся актуальной.

«В этой связи по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в ряде субъектов организована проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами государственной власти и местного самоуправления законодательства об охране труда», — заявили в ведомстве.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко рассказал, что инструктажи по охране труда теперь можно будет проводить дистанционно с помощью средств аудио- и видеосвязи.