Российские туристы рассказали о главных опасениях в путешествии

Российские туристы рассказали о главных опасениях во время путешествия.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса сервиса Туту.ру.

Как заявили 47% респондентов, для них важнее всего не столкнуться в поездке с излишними тратами.

По словам 35%, им важно избежать досадных неприятностей и испорченных впечатлений, а 33% не хотят потратить время впустую.

Опасаются столкнуться с плохим сервисом 29% участников опроса.

15% респондентов не хотели бы тратить лишние усилия на то, чтобы получить желаемый уровень комфорта.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.