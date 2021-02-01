Российские туристы рассказали о главных опасениях в путешествии

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Российские туристы рассказали о главных опасениях во время путешествия.
Российские туристы рассказали о главных опасениях в путешествии
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса сервиса Туту.ру.

Как заявили 47% респондентов, для них важнее всего не столкнуться в поездке с излишними тратами.

По словам 35%, им важно избежать досадных неприятностей и испорченных впечатлений, а 33% не хотят потратить время впустую.

Опасаются столкнуться с плохим сервисом 29% участников опроса.

15% респондентов не хотели бы тратить лишние усилия на то, чтобы получить желаемый уровень комфорта.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.

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