Эксперт оценил ситуацию с ценами на автомобили и мебель

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Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин оценил ситуацию с ценами на автомобили и мебель.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на автомобили и мебель
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что за последний месяц стоимость металла поднялась на 30%.

«Металл связан с ростом цен на металл на международных рынках: раз цена растёт там, производители повышают и на внутреннем рынке», — сказал эксперт.

По его словам, примерно в 30% фиксируется и удорожание материалов для производства мебели.

Как считает Калинин, это будет «транслировано в стоимость мебели, жилья и машин, которые производятся в Российской Федерации».

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами.

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