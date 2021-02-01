В Совете гильдии маркетологов прокомментировали ситуацию с ценами

Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин прокомментировал ситуацию с ценами.

«Разговоры о том, что техника подорожает, идут постоянно, и всегда находятся какие-то причины: изменение курса рубля, повышение таможенных пошлин, изменение налогов и так далее. Причин, чтобы подорожало, — масса», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, настоящая причина лишь одна — желание покупателей покупать.

Березин отметил, что как только покупатели начинают что-то скупать, то это сразу дорожает.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.