В Совете гильдии маркетологов прокомментировали ситуацию с ценами

Короткая ссылка
Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин прокомментировал ситуацию с ценами.
В Совете гильдии маркетологов прокомментировали ситуацию с ценами
  • РИА Новости

«Разговоры о том, что техника подорожает, идут постоянно, и всегда находятся какие-то причины: изменение курса рубля, повышение таможенных пошлин, изменение налогов и так далее. Причин, чтобы подорожало, — масса», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, настоящая причина лишь одна — желание покупателей покупать.

Березин отметил, что как только покупатели начинают что-то скупать, то это сразу дорожает.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить