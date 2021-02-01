Эксперт рассказал, как формируются цены на сезонные продукты

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов рассказал, как формируются цены на сезонные продукты.

В беседе с Inforeactor он заявил, что нужно смотреть статистику по сборам тех или иных товарных групп.

«Если это были маленькие сборы, то есть было мало собрано или много собрано, но пошло на экспорт, поэтому быстро всё съели и поэтому цены растут. Для таких товаров сезонность — это нормальный показатель, просто вопрос, насколько он адекватный», — отметил Шабанов.

Как считает эксперт, рассчитывать на понижение цен в марте не стоит, поскольку новый урожай начнёт появляться на прилавках лишь к маю.

«В мае фактор сезонности начнёт совпадать, и тогда с ценами станет попроще», — прогнозирует он.

Ранее президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с ценами.