Мосгорсуд вернул дело старших сестёр Хачатурян в прокуратуру

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

«Уголовное дело возвращено в прокуратуру», — цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, защита девушек просила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении, а сторона потерпевших — ссылаясь на отмену судом решения следствия об отказе в возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Гособвинение просило суд оставить ходатайства сторон без удовлетворения, отметил адвокат.

В ноябре старшим сёстрам Хачатурян, Крестине и Ангелине, разрешили видеться с матерью Аурелией. Мосгорсуд удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов.

Обе девушки, а также их младшая сестра Мария обвиняются в убийстве своего отца в июле 2018 года.