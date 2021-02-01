Мосгорсуд вернул дело старших сестёр Хачатурян в прокуратуру

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Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Мосгорсуд вернул дело старших сестёр Хачатурян в прокуратуру
  • РИА Новости

«Уголовное дело возвращено в прокуратуру», — цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, защита девушек просила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении, а сторона потерпевших — ссылаясь на отмену судом решения следствия об отказе в возбуждении дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Гособвинение просило суд оставить ходатайства сторон без удовлетворения, отметил адвокат.

В ноябре старшим сёстрам Хачатурян, Крестине и Ангелине, разрешили видеться с матерью Аурелией. Мосгорсуд удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов.

Обе девушки, а также их младшая сестра Мария обвиняются в убийстве своего отца в июле 2018 года.

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