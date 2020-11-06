«Потерпевшие оказывают давление на защиту»: адвокат рассказал о новых подробностях дела сестёр Хачатурян

Старшим сёстрам Хачатурян, Крестине и Ангелине, разрешили видеться с матерью Аурелией. Московский городской суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвокатов. Обе девушки, а также их младшая сестра Мария, обвиняются в убийстве своего отца в июле 2018 года. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин рассказал RT о новых подробностях дела.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе был убит Михаил Хачатурян. В преступлении сознались три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они обвиняются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Как выяснило следствие, с 2015 года несовершеннолетние на тот момент девушки неоднократно подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны отца.

Суд признал младшую из сестёр Марию невменяемой. Дело в отношении старших сестёр рассмотрит суд присяжных. При этом потерпевшая сторона — родственники убитого Михаила Хачатуряна — не является на заседания суда, из-за чего отбор присяжных приходится откладывать. Потерпевшая сторона также оспаривает результаты экспертиз о состоянии девушек, обвиняя адвокатов сестёр в подделке медицинских документов.

RT поговорил о ходе дела с адвокатом Ангелины Хачатурян Алексеем Паршиным.

— Почему потерпевшая сторона обвинила вас в «связях с США» и подкупе НИИ имени Сербского?

— Ранее в материалах дела мы уже встречали заявления на меня и Ярослава Пакулина (адвокат Марии Хачатурян. — RT), где потерпевшие рассуждали о том, что мы с Ярославом более пяти лет назад общались с Аурелией, мамой девочек. Якобы учили её тому, как убить Михаила Хачатуряна, и являлись, по их мнению, организаторами этого преступления.

Поводом послужило видео с нашей лекции по необходимой обороне, которую мы читали, так как мы уже много лет занимаемся уголовными делами по самообороне, специализируемся на данной категории дел. По утверждению потерпевшей стороны, мы таким образом учим людей уходить от уголовной ответственности и якобы научили этому в том числе то ли девочек, то ли их маму.

Теперь возникли обвинения в том, что я «регулярно летаю за инструкциями в США» и связан с американскими спецслужбами — в тексте заявления в полицию были даже ссылки на статьи такого рода. Очевидно, сказались президентские выборы в Америке. В том же заявлении меня обвиняют в подкупе НИИ имени Сербского для получения необходимых заключений, чтобы «отмазать» сестёр. Насколько я знаю, полиция уже вынесла постановление об отказе в возбуждении дела.

Учитывая, что всё это происходит накануне отбора присяжных и начала судебного процесса, понятна и цель — оказать на меня и других защитников давление.

— Какова нынешняя позиция потерпевших?

— Потерпевших не устраивает, что следствие установило и доказало факты совершения Михаилом Хачатуряном сексуальных преступлений в отношении своих тогда ещё несовершеннолетних детей.

Также их не устраивают заключения из института Сербского, согласно которым у всех трёх девушек диагностированы болезни, вызванные преступными действиями Михаила Хачатуряна, например, посттравматическое стрессовое расстройство и синдром жестокого обращения. Отсюда и обвинения в фабрикации этих заключений.

Кроме того, потерпевшая сторона пытается доказать, что у сестёр был корыстный мотив — якобы девушки убили отца из-за крупной суммы денег. Следствие неоднократно проверяло эту версию, но не нашло следов пропажи денег.

— Суд в третий раз отложил отбор присяжных по делу вашей подзащитной. Сколько раз допустимо откладывать эту процедуру и что будет, когда их всё же утвердят?

— Отбор кандидатов в присяжные заседатели можно повторять не чаще, чем примерно раз в три—четыре недели. Дело в том, что сама процедура длительная и связана с формированием предварительных списков кандидатов в присяжные и направлением им уведомлений. Поэтому мы каждый раз откладываем примерно на месяц.

Каждый раз кандидаты в присяжные являлись в необходимом количестве, не меньше 40—50 человек. Этого достаточно, чтобы собрать коллегию. Но всякий раз потерпевшие — родственники со стороны Михаила Хачатуряна — предъявляли какие-то справки о болезнях, в связи с которыми они явиться на процесс не могут.

Мы выступили с ходатайством о злоупотреблении правом и нарушении прав наших подзащитных, из-за которых мы до сих пор не вышли в процесс. Также попросили суд, во-первых, проверить все справки, на которые ссылались потерпевшие в связи с неявкой, а во-вторых, проверить, действительно ли указанные в справках заболевания препятствуют их участию в деле. В случае, если не препятствуют, можно потребовать привода в суд потерпевших, так как они по закону обязаны участвовать.

Мосгорсуд рассмотрел ходатайство и, как я понял, в следующий раз уже намерен начать отбор присяжных. Суд дал им понять, что бесконечные переносы пора прекращать.

Что касается Марии, то её дело рассматривает отдельно Бутырский суд, так как наше законодательство не предусматривает суда присяжных для лиц, которые в момент совершения деяния находились в состоянии невменяемости.

— С кем ещё, помимо матери, могут общаться девушки? И как у них сейчас дела?

— Когда я с Ангелиной впервые встретился в СИЗО в августе 2018 года, она мне сказала, что в тюрьме лучше, чем было дома. До сих пор помню эти её слова. Через два месяца меру пресечения им изменили на запрет определённых действий и позволили проживать с родственниками, но в разных квартирах.

С тех пор состояние девушек немного улучшилось: сказалось отсутствие постоянного страха за свою жизнь. Раньше девочки были совершенно забитыми и подавленными, теперь они более активные, более живые. Их очень поддержало отношение общественности, СМИ, отношение друзей и родных. Их брат Сергей созванивается и встречается с мамой, приходит в суды поддержать сестёр. Несколько раз я его видел на процессах.

Ангелина и Мария закончили школу, а Ангелина успела ещё и поработать, пока суд не начался. Но неопределённость и неизвестность будущего гнетёт. Девочки работали и продолжают работать с психологами, чтобы снять острые симптомы. Так как все три постоянно возвращаются в эту ситуацию из-за предстоящего суда, это сводит на нет все усилия специалистов. И, конечно, оказывает негативное влияние на их состояние невозможность видеться друг с другом и общаться, ведь раньше они всё время были вместе и привыкли друг друга поддерживать и помогать.

Мы надеемся, что общение с любимым и близким человеком благоприятно скажется на их состоянии и они смогут вынести все тяготы, свалившиеся на их хрупкие плечи.