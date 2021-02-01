В Ингушетии задержали троих подозреваемых в пособничестве террористам

Три участника террористического сообщества «Имарат Кавказ»*, поставлявшие питание и оружие находящимся в розыске боевикам, задержаны в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников террористического сообщества «Имарат Кавказ»... задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов помогли находящимся в розыске участникам террористической организации в поиске жилища, обеспечении разведки местности и перевозке оружия.

В пресс-службе также добавили, что один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В декабре 2020 года начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву, являвшемуся членом организации «Имарат Кавказ», на четыре месяца продлили арест в рамках дела о терактах на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.