Суд арестовал водителя грузовика после ДТП под Самарой

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Сызранский районный суд арестовал на два месяца водителя грузовика после ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек.
Суд арестовал водителя грузовика после ДТП под Самарой
  • © прокуратура Самарской области

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что водитель фуры — гражданин Казахстана 1989 года рождения.

Авария произошла вечером в пятницу, 29 января, на трассе М5 «Урал» у села Заборовка Сызранского района. По предварительным данным, у фуры занесло прицеп. Он оказался на встречной полосе и врезался в рейсовый микроавтобус, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область.

В результате аварии погибли 12 человек, включая водителя микроавтобуса.

Восемь пострадавших в результате аварии с участием микроавтобуса в Самарской области находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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