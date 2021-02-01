Медведев рассказал о работе в Совете безопасности

Дмитрий Медведев, покинувший пост премьера и назначенный на должность заместителя председателя Совета безопасности России, заявил, что ничего принципиально нового в его работе не появилось, но и задач меньше не стало.

«Не могу сказать, что они для меня совсем новые, поскольку я этими проблемами занимался на других должностях. Я так или иначе с ними был связан, когда руководил администрацией президента, и, конечно, я этими проблемами занимался и как председатель Совета безопасности, то есть как президент страны», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он подчеркнул, что в его обязанностях не появилось «ничего принципиально нового», но задач от этого меньше не стало.

Ранее российский президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, а также тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями.