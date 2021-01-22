Путин обсудил с членами Совбеза вопрос стратегической стабильности

Российский президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в рамках которого обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, а также тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России. Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — приводит сообщение РИА Новости. 15 января на совещании Совбеза по вопросам внутренней и внешней политики Путин рассказал об итогах встречи в Москве с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном по реализации соглашения по Нагорному Карабаху.