Путин поручил рассмотреть вопрос о российском суде по правам человека

Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать Верховному суду рассмотреть совместно с Министерством юстиции вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека», — говорится в документе.

Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Срок исполнения — до 1 июня, ответственные — председатель ВС Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

В ноябре 2020 года глава государства внёс изменения в состав СПЧ.

В частности, в него включили по согласованию замглавреда журнала «Русский репортёр» Марину Ахмедову, президента АО «Крибрум» Игоря Ашманова, руководителя отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрея Бокова .