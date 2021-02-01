Внутрирегиональное авиасообщение на Камчатке прервано из-за циклона

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На Камчатке из-за циклона временно прекращены авиаперелёты по местным маршрутам, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на местное Министерство транспорта и дорожного строительства.
Внутрирегиональное авиасообщение на Камчатке прервано из-за циклона
  • РИА Новости

«Временно прекращено авиасообщение между Петропавловском-Камчатским и Пенжинским, Олюторским, Карагинским, Алеутским и Тигильским районами», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее сложные погодные условия в настоящее время в Пенжинском районе — при сильном снегопаде и ветре выше 30 м/с видимость составляет 10—15 м.

Отмечается, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. 

Ранее в Примгидромете сообщили, что сильные снегопады и порывы ветра ожидаются в Приморском крае из-за приближающегося с Жёлтого моря циклона. 

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