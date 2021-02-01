В Подмосковье снесли более 1000 объектов самостроя за 2020 год

В Московской области за 2020 год снесли более 1 тыс. объектов самостроя.

Об этом сообщает телеканал «360».

В Подмосковье в три раза превысили изначальный план и убрали ещё 1078 небезопасных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

«И мы непрерывно наращиваем динамику ликвидации недостроев», — сказал Гордиенко.

По его словам, 60% проблемных зданий снесли, а 40% достроили и привели в порядок.

Работы были проведены в Одинцове (221 объект), Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Ленинском округе и Котельниках.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что суд постановил снести самострой на территории «Сафари-парка» в Краснодаре.