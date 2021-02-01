Медведев рассказал, что привился от коронавируса

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился одной из российских вакцин от коронавируса.
Медведев рассказал, что привился от коронавируса
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Я провакцинировался уже месяца два назад... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», — сказал он в интервью российским СМИ, сообщает РИА Новости.

По его словам, он перенёс вакцинацию без последствий.

«Очень спокойно... Без последствий... Я два месяца назад уже привился. В этом смысле никаких последствий не было. Но это тоже индивидуальная история», — заявил Медведев.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News также рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.

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