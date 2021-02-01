Медведев рассказал, что привился от коронавируса

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился одной из российских вакцин от коронавируса.

«Я провакцинировался уже месяца два назад... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», — сказал он в интервью российским СМИ, сообщает РИА Новости.

По его словам, он перенёс вакцинацию без последствий.

«Очень спокойно... Без последствий... Я два месяца назад уже привился. В этом смысле никаких последствий не было. Но это тоже индивидуальная история», — заявил Медведев.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве около 500 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, более 300 тыс. уже получили прививку.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News также рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.