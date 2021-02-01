В НИИ гриппа рассказали о штаммах коронавируса в России

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Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов исследовал более 1,5 тыс. геномов коронавирусной инфекции и сделал вывод, что штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, на территории России не циркулируют.

Об этом говорится в сообщении на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на территории России доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов).

«Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России», — добавляют специалисты.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что при заболевании коронавирусной инфекцией высокая температура держится дольше, чем при гриппе.

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