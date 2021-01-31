В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.

«На этой неделе госпитализированы 3556 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, тогда как на предыдущей эта цифра составила 3904 человека. Таким образом, снижение госпитализаций за неделю — 9%», — цитирует РИА Новости Лисовца.

Он также сообщил, что «на сегодня зафиксирована доля тяжёлых больных в стационарах — около 26%, что на 2% превышает среднемесячные показатели».

«На сегодняшний день на ИВЛ находятся 297 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями», — добавил Лисовец.

Ранее сообщалось, что более 60 тыс. жителей Санкт-Петербурга были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.