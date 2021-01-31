СЖР назвал число задержанных на незаконных акциях журналистов

Союз журналистов России сообщил, что на несанкционированных акциях в стране задержали порядка 60 журналистов, многие из них к настоящему времени освобождены.

Об этом говорится в сообщении на сайте СЖР.

«На 19:00 мск количество задержанных и пострадавших представителей СМИ приближается к 60», — заявили в организации.

Отмечается, что по итогам мониторинга Союз журналистов России сделает выводы, а также в случае необходимости обратится в правоохранительные органы по факту нарушений прав сотрудников СМИ.

Ранее в МВД сообщили, что в Москве в несогласованной акции по состоянию на 14:30 приняли участие порядка 2 тыс. человек, в том числе представители СМИ.