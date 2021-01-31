Полиция опровергла применение перцового газа в Петербурге

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Полиция опровергла данные о якобы применении светошумовых гранат и перцового газа на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
Полиция опровергла применение перцового газа в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.

«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади. 

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