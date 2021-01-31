Полиция опровергла применение перцового газа в Петербурге
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.
«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади.