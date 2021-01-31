МВД назвало число участников несанкционированных акций в Новосибирске и Красноярске

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В МВД назвали число участников несанкционированных акций в Новосибирске и Красноярске.
МВД назвало число участников несанкционированных акций в Новосибирске и Красноярске
  • РИА Новости

На сайте ГУ МВД по Новосибирской области сообщается, что 31 января в Новосибирске «проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 1,3 тыс. человек». 

«В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина», — сообщили в МВД.

В свою очередь, в ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что в Красноярске «проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 242 человека».

«В территориальные отделы полиции были доставлены 194 гражданина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 32 человека в ходе несогласованной акции.

МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве и других городах страны.

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