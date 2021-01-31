Станция метро «Сокольники» в Москве возобновила работу в штатном режиме
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«Станция «Сокольники» работает в штатном режиме. Поезда останавливаются», — говорится в сообщении.
Также в департаменте отметили, что фиксируется интенсивный отъезд со станции «Красносельская», а также увеличение потока на отъезд со станции «Комсомольская».
Ранее сообщалось, что в Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта.