Станция метро «Сокольники» в Москве возобновила работу в штатном режиме

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Станция «Сокольники» Сокольнической линии Московского метрополитена возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Станция метро «Сокольники» в Москве возобновила работу в штатном режиме
  • © Департамент культурного наследия Москвы

«Станция «Сокольники» работает в штатном режиме. Поезда останавливаются», — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что фиксируется интенсивный отъезд со станции «Красносельская», а также увеличение потока на отъезд со станции «Комсомольская».

Ранее сообщалось, что в Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта. 

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