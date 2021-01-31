Станция метро «Сокольники» в Москве возобновила работу в штатном режиме

Станция «Сокольники» Сокольнической линии Московского метрополитена возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Станция «Сокольники» работает в штатном режиме. Поезда останавливаются», — говорится в сообщении.

Также в департаменте отметили, что фиксируется интенсивный отъезд со станции «Красносельская», а также увеличение потока на отъезд со станции «Комсомольская».

Ранее сообщалось, что в Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть на фоне несогласованной акции осложнено движение восьми маршрутов наземного транспорта.