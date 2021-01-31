В Москве полиция оттеснила участников незаконной акции от «Красных Ворот»

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В Москве сотрудники полиции оттеснили участников несогласованной акции от станции метро «Красные Ворота». Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что участники акции после этого разбились на мелкие группы и разошлись в разных направлениях. 

Как передаёт ТАСС, участники несогласованной акции шествием отправились от метро «Красные Ворота» до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трёх вокзалов. 

Полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади.

Ранее станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыли по требованию полиции.

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