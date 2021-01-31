В Москве полиция оттеснила участников незаконной акции от «Красных Ворот»
Отмечается, что участники акции после этого разбились на мелкие группы и разошлись в разных направлениях.
Как передаёт ТАСС, участники несогласованной акции шествием отправились от метро «Красные Ворота» до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трёх вокзалов.
Полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади.
Ранее станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыли по требованию полиции.