В Москве полиция оттеснила участников незаконной акции от «Красных Ворот»

В Москве сотрудники полиции оттеснили участников несогласованной акции от станции метро «Красные Ворота». Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что участники акции после этого разбились на мелкие группы и разошлись в разных направлениях.

Как передаёт ТАСС, участники несогласованной акции шествием отправились от метро «Красные Ворота» до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трёх вокзалов.

Полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади.

Ранее станции метро «Сухаревская» и «Красные Ворота» в Москве закрыли по требованию полиции.