Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве с Норвегией
- РИА Новости
По данным пресс-службы кабмина, соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Документ определяет цели, принципы и формы совместной деятельности, регламентирует отдельные вопросы защиты интеллектуальной собственности, устанавливает порядок разрешения споров», — рассказали в правительстве.
В сообщении говорится, что финальный вариант соглашения от имени правительства России подпишет Минобрнауки.
«Срок действия документа — пять лет с возможностью автоматического продления, если одна из сторон не заявит о выходе из него», — заявили в кабмине.
Ранее правительство России утвердило выделение средств на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.