Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве с Норвегией

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Российское правительство утвердило проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Россией и Норвегией.
Кабмин России одобрил соглашение о сотрудничестве с Норвегией
  • РИА Новости

По данным пресс-службы кабмина, соответствующий  документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Документ определяет цели, принципы и формы совместной деятельности, регламентирует отдельные вопросы защиты интеллектуальной собственности, устанавливает порядок разрешения споров», — рассказали в правительстве.

В сообщении говорится, что финальный вариант соглашения от имени правительства России подпишет Минобрнауки.

«Срок действия документа — пять лет с возможностью автоматического продления, если одна из сторон не заявит о выходе из него», — заявили в кабмине.

Ранее правительство России утвердило выделение средств на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

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