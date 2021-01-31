Около 100 человек задержаны на несогласованной акции во Владивостоке

Короткая ссылка
По предварительным данным, около 100 человек были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

Отмечается, что в мероприятии на центральной площади Владивостока приняли участие более 50 человек. 

«На льду на Спортивной набережной собрались около 150 человек, включая зрителей. Всего были задержаны, предварительно, около 100 человек», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Приморья.

Ранее сообщалось о задержании нескольких десятков человек в ходе несанкционированных акций в Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить