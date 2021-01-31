Около 100 человек задержаны на несогласованной акции во Владивостоке
Отмечается, что в мероприятии на центральной площади Владивостока приняли участие более 50 человек.
«На льду на Спортивной набережной собрались около 150 человек, включая зрителей. Всего были задержаны, предварительно, около 100 человек», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Приморья.
Ранее сообщалось о задержании нескольких десятков человек в ходе несанкционированных акций в Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске.