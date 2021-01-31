Около 100 человек задержаны на несогласованной акции во Владивостоке

По предварительным данным, около 100 человек были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

Отмечается, что в мероприятии на центральной площади Владивостока приняли участие более 50 человек.

«На льду на Спортивной набережной собрались около 150 человек, включая зрителей. Всего были задержаны, предварительно, около 100 человек», — приводит РИА Новости слова представителя правительства Приморья.

Ранее сообщалось о задержании нескольких десятков человек в ходе несанкционированных акций в Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске.