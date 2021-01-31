В ряде городов России прошли задержания участников незаконных акций

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В ряде российских городов прошли задержания участников незаконных акций.
В ряде городов России прошли задержания участников незаконных акций
  • РИА Новости

Несколько десятков человек задержаны в ходе несанкционированных акций в Иркутске, в Красноярске, Барнауле, Новосибирске. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

Точных данных о числе задержанных пока нет, правоохранительные органы ещё не предоставили официальную информацию о задержаниях.

Как пишет РИА Новости, в Хабаровске МВД сообщает о 13 задержанных при 58 участниках, во Владивостоке, по свидетельству корреспондента агентства, задержали несколько человек, в том числе тех, кто был с агитационными плакатами.

В ходе несогласованной акции на центральной площади Петропавловска-Камчатского, на которую вышли 30 человек, были задержаны девять участников.

В Якутске, по данным ГУ МВД по региону, на несогласованную акцию вышли 25 человек, 14 из них были задержаны.

В Красноярске несогласованная акция прошла на площади близ красноярской филармонии, несколько десятков человек были задержаны. Официального комментария ГУ МВД о количестве задержанных также пока нет.

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