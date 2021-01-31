Кабмин выделил 1,9 млрд рублей на строительство медцентра в Кызыле

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Правительство России выделило ещё 1,93 млрд рублей на строительство медицинского центра в городе Кызыле Республики Тыва.
Кабмин выделил 1,9 млрд рублей на строительство медцентра в Кызыле
  • © РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На второй этап строительства многофункционального медицинского центра в Кызыле будет направлено 1,93 млрд рублей», — рассказали в правительстве.

Медучреждение рассчитано на 200 мест. В нём планируется лечить пациентов с инфекционными заболевания, в том числе людей, заболевших коронавирусом.

В сентябре 2020 года на первый этап строительства было выделено 1,69 млрд рублей.

В июле в Минобороны сообщили, что многофункциональный медицинский центр на 200 мест будет построен в Кызыле по поручению президента России Владимира Путина. 

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