Два человека пострадали при взрыве газа в московском кафе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.
«В 19:47 мск поступило сообщение о хлопке по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2. На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — сказали в ведомстве.
Как пишет агентство, по данному адресу расположено одно из зданий дизайн-квартала «Флакон», в котором находится фудкорт.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске.