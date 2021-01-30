Два человека пострадали при взрыве газа в московском кафе

Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в московском кафе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«В 19:47 мск поступило сообщение о хлопке по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2. На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — сказали в ведомстве.

Как пишет агентство, по данному адресу расположено одно из зданий дизайн-квартала «Флакон», в котором находится фудкорт.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске.