В Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации

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В Санкт-Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации
  • РИА Новости

Об этом заявили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности — их число на сегодняшний день достигло 99», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что параллельно в городе ведётся организационная работа по увеличению пропускной способности каждого из пунктов вакцинации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу масштабной вакцинации от коронавируса.

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