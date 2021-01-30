В Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации

В Санкт-Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности — их число на сегодняшний день достигло 99», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что параллельно в городе ведётся организационная работа по увеличению пропускной способности каждого из пунктов вакцинации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к началу масштабной вакцинации от коронавируса.