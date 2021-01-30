Эксперт дал советы по инвестированию средств

Эксперт по инвестициям Ян Марчинский дал советы по инвестированию средств.

«Копить вообще неправильно. Правильно — инвестировать. Когда вы копите деньги, они обесцениваются из-за инфляции», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, вклады никогда не были выгодными.

Как считает Марчинский, лучше инвестировать в недвижимость, фондовый или срочный рынок, валюты, сырьё и бизнес.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.