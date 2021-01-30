Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в результате столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи в городе Поворино Воронежской области.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, 22-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением своим транспортным средством и допустил столкновение с опорой линии электропередачи, после чего произошло опрокидывание автомобиля на крышу», — заявили в МВД.

Во время ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек, в том числе водитель.

«В результате ДТП пассажиры 15 и 17 лет, а также 24-летний житель райцентра скончались от полученных травм», — сообщило МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Водитель задержан.

В сентябре телеканал «360» передавал, что три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП на трассе под Красноярском.