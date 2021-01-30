Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

В Башкирии семь человек пострадали в результате столкновения автобуса со стоящим на обочине грузовиком, сообщили в региональном ГИБДД.

«Сегодня утром в г. Октябрьском на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В салоне автобуса находились 12 пассажиров, семеро из них, в том числе 17-летний молодой человек, обратились за медицинской помощью.

Ранее 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области.

В сентябре телеканал «360» передавал, что три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП на трассе под Красноярском.