Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии
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«Сегодня утром в г. Октябрьском на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В салоне автобуса находились 12 пассажиров, семеро из них, в том числе 17-летний молодой человек, обратились за медицинской помощью.
Ранее 12 человек погибли и 13 пострадали в аварии с участием грузовика и автобуса в Самарской области.
В сентябре телеканал «360» передавал, что три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП на трассе под Красноярском.